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10 декабря, 19:04
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Зеленский и Орбан пообщались на инаугурации Милея в Аргентине

Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которая состоялась в здании Конгресса в Буэнос-Айресе.

Орбан оживлённо что-то объясняет Зеленскому в Аргентине. Видео © X / gazetta_rf

На кадрах, снятых в стенах аргентинского парламента, видно, что Орбан что-то оживлённо рассказывает Зеленскому, а тот постоянно кивает головой. Вероятно, Зеленский пытался понять премьера Венгрии, но его мимика говорит об обратном. К слову, ни в Киеве, ни в Будапеште официально пока не комментировали детали беседы.

Отметим, что отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными в связи с позицией Венгрии относительно конфликта на Украине. Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, и критиковал стратегию западных стран по урегулированию ситуации. Кроме того, Венгрия часто блокирует решения ЕС по финансовой поддержке Украины, а также категорически не поддерживает вступление Киева в Евросоюз.

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Кадр из видео X / gazetta_rf

Наталья Исакова
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