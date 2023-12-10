Зеленский и Орбан пообщались на инаугурации Милея в Аргентине
Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которая состоялась в здании Конгресса в Буэнос-Айресе.
Орбан оживлённо что-то объясняет Зеленскому в Аргентине. Видео © X / gazetta_rf
На кадрах, снятых в стенах аргентинского парламента, видно, что Орбан что-то оживлённо рассказывает Зеленскому, а тот постоянно кивает головой. Вероятно, Зеленский пытался понять премьера Венгрии, но его мимика говорит об обратном. К слову, ни в Киеве, ни в Будапеште официально пока не комментировали детали беседы.
Отметим, что отношения между Киевом и Будапештом остаются напряжёнными в связи с позицией Венгрии относительно конфликта на Украине. Ранее Орбан неоднократно заявлял, что Незалежная не сможет победить Россию на поле боя, и критиковал стратегию западных стран по урегулированию ситуации. Кроме того, Венгрия часто блокирует решения ЕС по финансовой поддержке Украины, а также категорически не поддерживает вступление Киева в Евросоюз.
Кадр из видео X / gazetta_rf