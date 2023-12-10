Зеленский и Орбан пообщались на инаугурации Милея в Аргентине

Владимир Зеленский коротко пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея, которая состоялась в здании Конгресса в Буэнос-Айресе.

На кадрах, снятых в стенах аргентинского парламента, видно, что Орбан что-то оживлённо рассказывает Зеленскому, а тот постоянно кивает головой. Вероятно, Зеленский пытался понять премьера Венгрии, но его мимика говорит об обратном. К слову, ни в Киеве, ни в Будапеште официально пока не комментировали детали беседы.