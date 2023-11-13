Венгрия объяснила, до каких пор будет блокировать очередной транш Киеву
Венгрия будет блокировать транш для Киева, пока не получит гарантий по банку OTP
Венгрия будет блокировать транш для Украины из Европейского фонда мира на 500 млн евро до тех пор, пока не получит от Киева гарантии по банку OTP. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантии того, что подобное никогда не повторится", — сказал Сийярто журналистам.
Он добавил, что на Будапешт оказывается огромное давление для разблокировки 500 млн евро за поставки оружия Украине.
Напомним, в мае Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу — OTP Bank Group. Причиной этого называлось якобы льготное кредитование ВС России. В ответ Будапешт заблокировал восьмой транш ЕС, предназначенный для вооружения Киева. Это вынудило Украину исключить банк ОТР из списка "спонсоров войны", но теперь Будапешт требует от Киева гарантий, что подобное не произойдёт в будущем с другими венгерскими компаниями.
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