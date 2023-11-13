Венгрия объяснила, до каких пор будет блокировать очередной транш Киеву

Венгрия будет блокировать транш для Украины из Европейского фонда мира на 500 млн евро до тех пор, пока не получит от Киева гарантии по банку OTP. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы продолжим отстаивать свою позицию до тех пор, пока не получим от Национального агентства по противодействию коррупции Украины гарантии того, что подобное никогда не повторится", — сказал Сийярто журналистам.