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11 ноября, 19:46

Венгрия выступает за систему безопасности, приемлемую для России и Украины

В Европе необходимо создать новую систему международной безопасности, отвечающую интересам как России, так и Украины. Об этом заявил на конгрессе молодёжной организации правящей партии "Венгерский гражданский союз" (ФИДЕС) в Секешфехерваре (область Фейер) госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

В своей речи о внешней политике он затронул российско-украинский конфликт. По словам дипломата, которые опубликованы MTI, Будапешт в данной ситуации выступает за немедленное прекращение огня и подготовку мирного соглашения.

"Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России", — отметил Менцер.

"Абсурдно": МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

"Абсурдно": МИД Венгрии выступил против вступления Украины в Евросоюз

А ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что весной 2022 года Киев отказался подписывать проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указке США. Он подчеркнул, что страны Евросоюза пытались локализовать украинский конфликт, но Вашингтон добился его эскалации и придал ситуации глобальный характер.

Обложка ©

Unsplash / Ervin Lukacs

Лариса Сафронова
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