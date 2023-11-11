Венгрия выступает за систему безопасности, приемлемую для России и Украины

В Европе необходимо создать новую систему международной безопасности, отвечающую интересам как России, так и Украины. Об этом заявил на конгрессе молодёжной организации правящей партии "Венгерский гражданский союз" (ФИДЕС) в Секешфехерваре (область Фейер) госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер.

В своей речи о внешней политике он затронул российско-украинский конфликт. По словам дипломата, которые опубликованы MTI, Будапешт в данной ситуации выступает за немедленное прекращение огня и подготовку мирного соглашения.

"Нам нужны мирные переговоры, а затем нам нужно создать систему безопасности, которая обеспечит гарантии безопасности Украины и будет приемлемой для России", — отметил Менцер.