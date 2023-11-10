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10 ноября, 10:07

Орбан раскрыл, кто помешал Украине подписать мирный договор с Россией весной 2022 года

Орбан: Киев не подписал мирное соглашение с Россией в 2022 году по указке США

Весной 2022 года Киев отказался подписывать проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указке США. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, в дипломатической среде этот факт всем прекрасно известен.

"Мы знаем из разных отчётов и разведывательных источников, что, действительно, в 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, было соглашение, которое украинцы не подписали по указанию США", — сказал венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

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Он подчеркнул, что страны Евросоюза пытались локализовать украинский конфликт, но Вашингтон добился его эскалации и придал ситуации глобальный характер. Также Орбан заявил, что Венгрия никогда не согласится увязать транши Киеву из бюджета ЕС и приём украинцев в Евросоюз с возвращением Будапешту замороженных денег из европейских фондов. По его словам, эти два вопроса нужно решать по-разному.

Ранее Лайф писал, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёка на какие-либо контакты с Москвой. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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Getty Images / Michael Gruber

Наталья Исакова
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