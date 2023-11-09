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Регион
Опубликовано 9 ноября 2023, 13:48
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В Госдуме считают, что у Киева нет другого выхода, кроме принятия условий России

Слуцкий: Власти Украины не готовы к переговорам, но им придётся на них пойти

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинские власти не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. При этом у них не осталось другого выхода, кроме принятия условий России.

"Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Кто-то, возможно, этого не осознал, но это их проблема", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

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Он считает, что возврат к переговорам неминуем, рано или поздно они начнутся. Слуцкий также убеждён, что на Украине в скором времени произойдёт капитуляция тех, кого в РФ называют силами зла. Депутат добавил, что украинская сторона ещё пытается что-то изображать на поле боя и "трепыхается", но у неё ничего не выходит.

Ранее Лайф писал, что Россия по-прежнему готова к переговорам с украинской стороной, но от Киева за последнее время не было даже намёков на какие-либо контакты с Москвой. Об этом рассказал помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

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Getty Images / SOPA Images / Dominika Zarzycka

Илья Суриков
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