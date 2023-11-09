В Госдуме считают, что у Киева нет другого выхода, кроме принятия условий России

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинские власти не готовы к переговорам по урегулированию конфликта. При этом у них не осталось другого выхода, кроме принятия условий России.

"Они хотят воевать, но у них уже не осталось другого пути, как переместиться в кабинетный формат и пойти на наши условия. Кто-то, возможно, этого не осознал, но это их проблема", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он считает, что возврат к переговорам неминуем, рано или поздно они начнутся. Слуцкий также убеждён, что на Украине в скором времени произойдёт капитуляция тех, кого в РФ называют силами зла. Депутат добавил, что украинская сторона ещё пытается что-то изображать на поле боя и "трепыхается", но у неё ничего не выходит.