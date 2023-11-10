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Опубликовано 10 ноября 2023, 16:23

В Госдуме оценили громкое заявление Орбана по Украине

Депутат Толмачёв: Европа открыто признаёт, что независимой Украины не существует

В Европе уже открыто признают, что никакого независимого правительства Украины не существует. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что США не разрешили Киеву подписывать мирное соглашение с Россией.

"Ничего удивительного в этой информации для нас нет. Уже никто не стесняется говорить правду о том, что никакой независимой Украины не существует. И адекватная часть Европы опасается соседства с такой пороховой бочкой, о чём и заявляет открыто. Пока — устами Венгрии", — отметил парламентарий.

По его словам, отказаться от мирного договора с превосходящим по силе противником можно только в двух ситуациях. В частности, когда внешние силы обещают неограниченную поддержку или в условиях принуждения со стороны извне. С учётом отсутствия суверенитета у Украины, скорее всего, подходят оба варианта, заключил Толмачёв.

Ранее Орбан заявил, что Киев не подписал мирное соглашение с Россией в 2022 году по указке США. По его словам, в дипломатической среде этот факт всем прекрасно известен. Также венгерский премьер подчеркнул, что страны ЕС пытались локализовать украинский конфликт, но Вашингтон добился его эскалации и придал ситуации глобальный характер.

Ушаков заявил Лайфу о готовности России к переговорам с Украиной, однако Киев пока молчит
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Getty Images / SOPA Images / Luka Dakskoble

Ольга Годуненко
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