Орбан покинул зал саммита ЕС во время вынесения решения по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседания, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. Об этом журналистам сообщил европейский источник в кулуарах саммита ЕС.
"Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно", — рассказал дипломат.
Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия с сегодняшнего дня получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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