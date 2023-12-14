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14 декабря, 18:44
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Орбан покинул зал саммита ЕС во время вынесения решения по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседания, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. Об этом журналистам сообщил европейский источник в кулуарах саммита ЕС.

"Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно", — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия с сегодняшнего дня получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Путин объяснил, почему Орбан и Фицо — не пророссийские политики

Путин объяснил, почему Орбан и Фицо — не пророссийские политики

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Getty Images / Jean Catuffe

Наталья Исакова
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