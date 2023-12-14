Путин объяснил, почему Орбан и Фицо — не пророссийские политики

Премьеры Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо — не пророссийские политики, а национальные, потому что они защищают интересы своих стран. На это указал российский лидер Владимир Путин.

"Фицо появился после выборов, Виктор Орбан — в Венгрии. Уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы", — подчеркнул президент в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

Ранее Путин уже называл Орбана провенгерским политиком. По мнению президента РФ, те, кто называет его пророссийским, просто не обладают мужеством отстаивать интересы своего народа. При этом российский лидер указывал, что разные взгляды с Орбаном не мешают им разговаривать и искать решение проблем.