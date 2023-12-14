Орбан назвал плохим решением начало переговоров о членстве Украины в ЕС
Орбан: Венгрия не участвовала в принятии решения ЕС о переговорах с Украиной
Будапешт не участвовал в принятии ЕС плохого решения о начале переговоров с Украиной насчёт вступления в союз. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги заседания прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза.
По словам Орбана, в текущей ситуации начинать переговоры с Киевом — это "иррациональное и неправильное решение" и Будапешт свою позицию на этот счёт не менял. Однако, так как 26 остальных членов ЕС настаивали на его принятии, Венгрия решила, что они могут идти своим путём.
"Венгрия не желает принимать участия в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержалась от этого решения", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро в разговоре с журналистами отметил, что Орбан не применил право вето на саммите ЕС по началу переговоров с Киевом из-за "решительного настроя" других членов союза.
Ранее стало известно, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузия с сегодняшнего дня получила статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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