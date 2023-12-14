Орбан назвал плохим решением начало переговоров о членстве Украины в ЕС

Будапешт не участвовал в принятии ЕС плохого решения о начале переговоров с Украиной насчёт вступления в союз. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя итоги заседания прошедшего в Брюсселе саммита Евросоюза.

По словам Орбана, в текущей ситуации начинать переговоры с Киевом — это "иррациональное и неправильное решение" и Будапешт свою позицию на этот счёт не менял. Однако, так как 26 остальных членов ЕС настаивали на его принятии, Венгрия решила, что они могут идти своим путём.

"Венгрия не желает принимать участия в этом плохом решении, поэтому сегодня воздержалась от этого решения", — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсетях.