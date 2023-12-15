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15 декабря, 10:39

"Уникальная практика": В Кремле оценили уловку Шольца, отправившего Орбана за кофе из-за Украины

Песков назвал уникальной практикой голосование в ЕС по Украине без Орбана

В Кремле прокомментировали вчерашнее голосование на саммите в ЕС в Брюсселе, где по данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это "уникальная практика".

"Это, наверное, всё-таки дело ЕС — отношения Венгрии с Еврокомиссией. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения", — отметил Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что если сообщения СМИ верны, то это "уникальная практика".

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Напомним, ранее стало известно, что Шольц предложил Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о её вступлении в союз. Этому предшествовала трёхчасовая дискуссия европейских лидеров. Как сообщает издание Politico, уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей ЕС.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Александр Юнашев
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