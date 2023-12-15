"Уникальная практика": В Кремле оценили уловку Шольца, отправившего Орбана за кофе из-за Украины

В Кремле прокомментировали вчерашнее голосование на саммите в ЕС в Брюсселе, где по данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Орбану выйти за кофе во время обсуждения Украины. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это "уникальная практика".

"Это, наверное, всё-таки дело ЕС — отношения Венгрии с Еврокомиссией. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения", — отметил Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что если сообщения СМИ верны, то это "уникальная практика".