Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является серьёзной преградой для "нужного" Евросоюзу голосования. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя инцидент на прошедшем накануне в Брюсселе саммите ЕС во время вынесения "судьбоносного" решения по Украине.

Как напомнил парламентарий, когда члены ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану сходить за кофе. А 12-й пакет антироссийских санкций, добавил собеседник Лайфа, был согласован в тот момент, когда из зала вышел канцлер Австрии Карл Нехаммер. Оба этих случая заставляют задуматься, были ли принятые решения вообще легитимными, ведь для ЕС проблема в виде "неудобных" и "несогласных" европейских лидеров, как оказалось, решается достаточно просто — удалением их из зала заседаний. По мнению Хамитова, такие "демократические" ходы в перспективе ещё аукнутся Европе.

"Если бы европейские политики были чуть дальновиднее, то они бы поняли, что в политическом смысле эти ходы — проигрышные. Ведь даже если Украину примут в ЕС, то вряд ли кто-то забудет ход голосования. И это будет бросать тень не только на Киев (который и так уже всеми воспринимается как позорная обуза), но и на сам ЕС, который так панически боится российской победы, что забыл о собственных принципах. Если, конечно, они у него были", — резюмировал депутат.