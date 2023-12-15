"Проигрышные ходы": В Госдуме оценили уловки ЕС при принятии "судьбоносного" решения по Украине
Депутат Хамитов: Орбан является серьёзной преградой для "нужного" ЕС голосования
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является серьёзной преградой для "нужного" Евросоюзу голосования. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился депутат Госдумы Амир Хамитов, комментируя инцидент на прошедшем накануне в Брюсселе саммите ЕС во время вынесения "судьбоносного" решения по Украине.
Как напомнил парламентарий, когда члены ЕС голосовали за начало переговоров о членстве Украины, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил Орбану сходить за кофе. А 12-й пакет антироссийских санкций, добавил собеседник Лайфа, был согласован в тот момент, когда из зала вышел канцлер Австрии Карл Нехаммер. Оба этих случая заставляют задуматься, были ли принятые решения вообще легитимными, ведь для ЕС проблема в виде "неудобных" и "несогласных" европейских лидеров, как оказалось, решается достаточно просто — удалением их из зала заседаний. По мнению Хамитова, такие "демократические" ходы в перспективе ещё аукнутся Европе.
"Если бы европейские политики были чуть дальновиднее, то они бы поняли, что в политическом смысле эти ходы — проигрышные. Ведь даже если Украину примут в ЕС, то вряд ли кто-то забудет ход голосования. И это будет бросать тень не только на Киев (который и так уже всеми воспринимается как позорная обуза), но и на сам ЕС, который так панически боится российской победы, что забыл о собственных принципах. Если, конечно, они у него были", — резюмировал депутат.
Ранее стало известно, что Шольц предложил Орбану покинуть помещение и сходить за кофе, пока остальные страны ЕС в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о её вступлении в союз. Этому предшествовала трёхчасовая дискуссия европейских лидеров. Как сообщает издание Politico, уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей ЕС.
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