ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

Лидеры стран – членов Евросоюза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале заседаний. Как пишет Politico со ссылкой на источники, один из основных противников ограничительных мер в тот момент обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.