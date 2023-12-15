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15 декабря, 07:43

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала

Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии

<p>Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер.<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Обложка © Getty Images / Pier Marco Tacca</p>

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Обложка © Getty Images / Pier Marco Tacca

Лидеры стран – членов Евросоюза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале заседаний. Как пишет Politico со ссылкой на источники, один из основных противников ограничительных мер в тот момент обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.

Подчёркивается, что пока не ясно, когда достигнутые договорённости будут включены в согласованный всеми членами объединения документ.

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Напомним, 14 декабря стало известно о решении Австрии заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Однако позднее Австрия по неизвестным причинам "дала заднюю".

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Матвей Константинов
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