ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России, пока канцлер Австрии выходил из зала
Politico: ЕС согласовал 12-й пакет санкций в отсутствие канцлера Австрии
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер. Обложка © Getty Images / Pier Marco Tacca
Лидеры стран – членов Евросоюза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале заседаний. Как пишет Politico со ссылкой на источники, один из основных противников ограничительных мер в тот момент обсуждал с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону.
Подчёркивается, что пока не ясно, когда достигнутые договорённости будут включены в согласованный всеми членами объединения документ.
Напомним, 14 декабря стало известно о решении Австрии заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций. Причиной послужило требование страны убрать банковскую группу Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций. Однако позднее Австрия по неизвестным причинам "дала заднюю".