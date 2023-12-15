Шольц отправил Орбана "сходить за кофе" из-за провала переговоров по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал удивление своим нетактичным поведением, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. Он предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану "выйти из комнаты" и сходить за кофе. Об этом сообщает издание Politico.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Возможно, вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты?" — говорится в сообщении.

Предложение было сделано канцлером на фоне выступлений Орбана против приёма Незалежной в состав ЕС. Шольц отметил, что уход премьера позволит оставшимся 26 лидерам ЕС одобрить путь Украины к вступлению с требуемым единодушием, что, согласно правилам ЕС, также выполняется в случае отсутствия одного лидера, в то время как Орбан всё ещё может сказать, что он не голосовал "за".