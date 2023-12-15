Шольц отправил Орбана "сходить за кофе" из-за провала переговоров по Украине
Politico: Шольц предложил Орбану выйти за кофе на обсуждении пути Киева в ЕС
Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал удивление своим нетактичным поведением, когда лидеры Евросоюза голосовали за начало переговоров о членстве Украины. Он предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану "выйти из комнаты" и сходить за кофе. Об этом сообщает издание Politico.
"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "Возможно, вы возьмёте кофе и выпьете его за пределами комнаты?" — говорится в сообщении.
Предложение было сделано канцлером на фоне выступлений Орбана против приёма Незалежной в состав ЕС. Шольц отметил, что уход премьера позволит оставшимся 26 лидерам ЕС одобрить путь Украины к вступлению с требуемым единодушием, что, согласно правилам ЕС, также выполняется в случае отсутствия одного лидера, в то время как Орбан всё ещё может сказать, что он не голосовал "за".
В Брюсселе не оценили поступок канцлера, сравнив его с бывшим председателем Правительства ФРГ Ангелой Меркель, у которой, в отличие от Шольца, имелись тактические навыки ведения переговоров.
Напомним, что страны ЕС приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в союз. Статус стран-кандидатов данным государствам предоставили летом прошлого года. При этом ранее глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что Молдавия потратит не менее семи лет на проведение реформ, необходимых для вступления в ЕС. Что касается Украины, то Киев более оптимистично настроен в этом вопросе. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.
EPA / ТАСС / CLEMENS BILAN