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Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС

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Кулеба заявил, что Украина готова "попрыгать и сплясать" ради вступления в ЕС

11 декабря, 09:43
<p>Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Getty Images / Philip Reynaers</p>

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Getty Images / Philip Reynaers

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в том, что Украина рано или поздно войдёт в ЕС и ради этого Киев готов "попрыгать и сплясать", если потребуется.

"Все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были внедрены в украинское законодательство... Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно... Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", — сказал Кулеба перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

В Венгрии сравнили спешку Брюсселя с приёмом Украины в ЕС с "чёрной пятницей"

В Венгрии сравнили спешку Брюсселя с приёмом Украины в ЕС с "чёрной пятницей"

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. На саммите в Брюсселе 14–15 декабря европейские политики собирались обсуждать решение о начале переговорного процесса. Против такого скорого вступления Украины в ЕС выступает премьер Венгрии Виктор Орбан. Ранее он выразил мнение, что переговоры о членстве Киева сейчас неуместны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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