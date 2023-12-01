Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины на ближайшем саммите ЕС 1 декабря, 07:47 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Венгрия считает, что в повестку грядущего саммита Евросоюза не нужно включать вопрос о начале переговоров с Украиной по её членству. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, переговоры не совпадают с интересами многих государств и странам ЕС просто не удастся договориться друг с другом.

Он считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.

"Если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом", — сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Напомним, что саммит ЕС состоится 14–15 декабря в Брюсселе. Ранее европейские СМИ писали, что эта встреча может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный рождественский сюрприз. Дело в том, что лидеры Евросоюза могут отложить решение о начале переговоров о вступлении Украины как минимум до весны.

Авторы Александра Вишнякова