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Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины на ближайшем саммите ЕС

1 декабря, 07:47
<p>Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo</p>

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Virginia Mayo

Венгрия считает, что в повестку грядущего саммита Евросоюза не нужно включать вопрос о начале переговоров с Украиной по её членству. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, переговоры не совпадают с интересами многих государств и странам ЕС просто не удастся договориться друг с другом.

Он считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.

"Если мы не знаем, каковы будут последствия принятия Украины, то давайте даже не будем начинать разговор об этом",  сказал Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

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Напомним, что саммит ЕС состоится 14–15 декабря в Брюсселе. Ранее европейские СМИ писали, что эта встреча может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный рождественский сюрприз. Дело в том, что лидеры Евросоюза могут отложить решение о начале переговоров о вступлении Украины как минимум до весны.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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