Стоимость вопроса о приёме Украины в ЕС составляет 186 миллиардов евро, однако Брюссель стремится решить его в спешке, словно устраивая рекламную кампанию в стиле "чёрной пятницы". Таким мнением поделился заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Дёмётёр.

Представитель правительства подтвердил, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Евросоюзу по ускоренной программе. Дёмётёр напомнил о материале Financial Times, в котором утверждалось, что вступление Украины в ЕС обойдётся его членам в 186 миллиардов евро сроком на семь лет. По мнению авторов публикации, столь крупные расходы могут привести к серьёзным последствиям для экономики многих стран, входящих в союз.

"Совершенно непонятно, почему в такой ситуации от Венгрии ожидают "решения о дополнительных выплатах [в бюджет ЕС], хотя деньги, которые ей причитаются, не выплачиваются уже много лет", — указал замруководителя ведомства премьера в эфире радиостанции Kossuth.