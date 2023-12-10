Регион

Уведомления отключены

10 декабря, 15:16

В Венгрии сравнили спешку Брюсселя с приёмом Украины в ЕС с "чёрной пятницей"

Стоимость вопроса о приёме Украины в ЕС составляет 186 миллиардов евро, однако Брюссель стремится решить его в спешке, словно устраивая рекламную кампанию в стиле "чёрной пятницы". Таким мнением поделился заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Дёмётёр.

Представитель правительства подтвердил, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Евросоюзу по ускоренной программе. Дёмётёр напомнил о материале Financial Times, в котором утверждалось, что вступление Украины в ЕС обойдётся его членам в 186 миллиардов евро сроком на семь лет. По мнению авторов публикации, столь крупные расходы могут привести к серьёзным последствиям для экономики многих стран, входящих в союз.

"Совершенно непонятно, почему в такой ситуации от Венгрии ожидают "решения о дополнительных выплатах [в бюджет ЕС], хотя деньги, которые ей причитаются, не выплачиваются уже много лет", указал замруководителя ведомства премьера в эфире радиостанции Kossuth.

Дёмётёр не понимает, почему Киев должен быть принят в союз раньше других государств, которые десятилетиями стремятся вступить в ЕС. Вместе с тем, по его словам, "политическое давление в Брюсселе зашкаливает", а в Венгрии тем временем финансируемые из-за рубежа левые активисты начали своеобразную рекламную кампанию как накануне "чёрной пятницы", пытаясь "предотвратить любой диалог о членстве Украины в ЕС". Консультации по этому вопросу продолжаются, правящая партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" внесла в парламент проект резолюции против приёма Украины в европейское сообщество, отметил Дёмётёр.

СМИ раскрыли имя политика, который грозит "пустить под откос" саммит ЕС по Украине

СМИ раскрыли имя политика, который грозит "пустить под откос" саммит ЕС по Украине

Напомним, что саммит Евросоюза, на котором могут начаться переговоры о присоединении Украины, состоится 14–15 декабря в Брюсселе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Он считает, что ЕС должен сначала заключить с Незалежной соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество. При этом в Еврокомиссии не согласились с мнением Орбана.

Обложка ©

Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров