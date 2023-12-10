В Венгрии сравнили спешку Брюсселя с приёмом Украины в ЕС с "чёрной пятницей"
Стоимость вопроса о приёме Украины в ЕС составляет 186 миллиардов евро, однако Брюссель стремится решить его в спешке, словно устраивая рекламную кампанию в стиле "чёрной пятницы". Таким мнением поделился заместитель руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Дёмётёр.
Представитель правительства подтвердил, что Будапешт выступает против присоединения Украины к Евросоюзу по ускоренной программе. Дёмётёр напомнил о материале Financial Times, в котором утверждалось, что вступление Украины в ЕС обойдётся его членам в 186 миллиардов евро сроком на семь лет. По мнению авторов публикации, столь крупные расходы могут привести к серьёзным последствиям для экономики многих стран, входящих в союз.
"Совершенно непонятно, почему в такой ситуации от Венгрии ожидают "решения о дополнительных выплатах [в бюджет ЕС], хотя деньги, которые ей причитаются, не выплачиваются уже много лет", — указал замруководителя ведомства премьера в эфире радиостанции Kossuth.
Дёмётёр не понимает, почему Киев должен быть принят в союз раньше других государств, которые десятилетиями стремятся вступить в ЕС. Вместе с тем, по его словам, "политическое давление в Брюсселе зашкаливает", а в Венгрии тем временем финансируемые из-за рубежа левые активисты начали своеобразную рекламную кампанию как накануне "чёрной пятницы", пытаясь "предотвратить любой диалог о членстве Украины в ЕС". Консультации по этому вопросу продолжаются, правящая партия "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" внесла в парламент проект резолюции против приёма Украины в европейское сообщество, отметил Дёмётёр.
Напомним, что саммит Евросоюза, на котором могут начаться переговоры о присоединении Украины, состоится 14–15 декабря в Брюсселе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Он считает, что ЕС должен сначала заключить с Незалежной соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество. При этом в Еврокомиссии не согласились с мнением Орбана.
Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency