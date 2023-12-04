ЕК не согласна с Орбаном, назвавшим неуместными переговоры о членстве Украины

Еврокомиссия не согласна с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что предложение начать в декабре переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу является необоснованным. Позицию высшего органа исполнительной власти ЕС озвучила его представитель Ана Пизонеро.

"Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу", — заявила Пизонеро.

Ранее Орбан выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не совпадают с интересами многих государств и странам ЕС просто не удастся договориться друг с другом. Венгерский премьер считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.