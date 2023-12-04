ЕК не согласна с Орбаном, назвавшим неуместными переговоры о членстве Украины
Еврокомиссия не согласна с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что предложение начать в декабре переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу является необоснованным. Позицию высшего органа исполнительной власти ЕС озвучила его представитель Ана Пизонеро.
"Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу", — заявила Пизонеро.
Ранее Орбан выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не совпадают с интересами многих государств и странам ЕС просто не удастся договориться друг с другом. Венгерский премьер считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.
Напомним, 8 ноября Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. На саммите в Брюсселе 14–15 декабря европейские политики собирались обсуждать решение о начале переговорного процесса. При этом западная пресса сообщала, что ЕС вряд ли станет обсуждать приём Украины в союз на саммите в декабре. По данным журналистов, этот вопрос будет отложен до марта.
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