СМИ раскрыли имя политика, который грозит "пустить под откос" саммит ЕС по Украине

Евросоюз не оставляет попыток повлиять на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказывается против вступления Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico.

На саммите, который состоится в Брюсселе 14–15 декабря, будет приниматься решение о включении Незалежной в ЕС, а также заключении сделки по выделению Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи.

"Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — говорится в сообщении.