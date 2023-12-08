СМИ раскрыли имя политика, который грозит "пустить под откос" саммит ЕС по Украине
Politico: Позиция Орбана по Украине грозит сорвать саммит ЕС
Евросоюз не оставляет попыток повлиять на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказывается против вступления Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico.
На саммите, который состоится в Брюсселе 14–15 декабря, будет приниматься решение о включении Незалежной в ЕС, а также заключении сделки по выделению Украине 50 миллиардов евро в качестве помощи.
"Орбан грозит пустить этот саммит под откос. В двух письмах на имя председателя Европейского совета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что против переговоров с Киевом о вступлении и хочет вместо этого провести стратегические дебаты на тему поддержки Украины странами Евросоюза", — говорится в сообщении.
По информации издания, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен устроить переговоры с Орбаном до начала саммита. Однако дипломаты не уверены в положительном результате этого диалога.
Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия не согласна с Орбаном, назвавшим неуместными переговоры о членстве Украины. Ранее Орбан выразил мнение, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не совпадают с интересами многих государств и странам ЕС просто не удастся договориться друг с другом. Венгерский премьер считает, что Евросоюз должен сначала заключить с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество.
AP / TASS / Omar Havana