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4 декабря, 18:20

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся на ближайшем саммите, пишут СМИ

Reuters: На саммите ЕС 14–15 декабря начнутся переговоры о членстве Украины

На ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на предварительный проект выводов по итогу саммита ЕС.

"Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией", — говорится в тексте.

Кроме того, согласно документу, по итогам саммита Грузии будет предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС. Также может быть затронут вопрос о старте переговоров насчёт членства в союзе Боснии и Герцеговины. При этом журналисты уточняют, что содержание документа ещё может измениться.

Экс-премьер Украины раскрыл грустную правду о вступлении страны в ЕС

Экс-премьер Украины раскрыл грустную правду о вступлении страны в ЕС

Напомним, что саммит ЕС состоится 14–15 декабря в Брюсселе. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил не выносить вопрос о вступлении Украины в союз на данном мероприятии. Он считает, что ЕС должен сначала заключить с Незалежной соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на пять-десять лет, а уже потом решать, можно ли будет принять страну в сообщество. При этом в Еврокомиссии не согласились с мнением Орбана.

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Наталья Исакова
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