Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся на ближайшем саммите, пишут СМИ

На ближайшем саммите Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, начнутся переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в объединение. Об этом пишет Reuters со ссылкой на предварительный проект выводов по итогу саммита ЕС.

"Европейский совет решил открыть переговоры по вступлению с Украиной и Молдавией", — говорится в тексте.

Кроме того, согласно документу, по итогам саммита Грузии будет предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС. Также может быть затронут вопрос о старте переговоров насчёт членства в союзе Боснии и Герцеговины. При этом журналисты уточняют, что содержание документа ещё может измениться.