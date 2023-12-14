Одна из стран ЕС заблокировала принятие нового пакета санкций против России

Австрия заблокировала 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на инсайдеров в мировом объединении.

По его данным, Вена потребовала от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка организаций, которые поддерживают РФ. Агентство отмечает, что такой протест подтверждает отказ Австрии выводить из России её часть бизнеса — этого ранее хотела добиться Украина. До этого подобные требования Киеву выставила Венгрия — она добилась исключения из такого же перечня банка OTP. Reuters указывает, что это и побудило Raiffeisen Bank International призывать Незалежную сделать то же самое.