Евросоюз не смог ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров

Изначально страны – члены ЕС рассматривали запрет на использование старых танкеров в РФ и продажу их российским компаниям, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода нефтяных санкций. Против этого решения, однако, выступили средиземноморские страны с сильными морскими транспортными фирмами, обеспокоенные, что это приведёт к их неконкурентоспособности. В результате в последней версии документа говорится, что нужно будет лишь отчитаться перед блоком о таких продажах.