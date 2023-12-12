Евросоюз не смог ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров
Reuters: Евросоюз не будет запрещать продажу России нефтяных танкеров
Евросоюз не станет вводить запрет на продажу танкеров перевозчикам российской нефти в рамках 12-го пакета санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Изначально страны – члены ЕС рассматривали запрет на использование старых танкеров в РФ и продажу их российским компаниям, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода нефтяных санкций. Против этого решения, однако, выступили средиземноморские страны с сильными морскими транспортными фирмами, обеспокоенные, что это приведёт к их неконкурентоспособности. В результате в последней версии документа говорится, что нужно будет лишь отчитаться перед блоком о таких продажах.
А ранее сообщалось, что Еврокомиссия 12 декабря представит проект налога на замороженные активы Банка России. Под налогообложение могут подпасть доходы приблизительно от 200 миллиардов евро.
ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT