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11 декабря, 22:16

Евросоюз не смог ввести запрет на продажу России нефтяных танкеров

Reuters: Евросоюз не будет запрещать продажу России нефтяных танкеров

Евросоюз не станет вводить запрет на продажу танкеров перевозчикам российской нефти в рамках 12-го пакета санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Изначально страны – члены ЕС рассматривали запрет на использование старых танкеров в РФ и продажу их российским компаниям, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода нефтяных санкций. Против этого решения, однако, выступили средиземноморские страны с сильными морскими транспортными фирмами, обеспокоенные, что это приведёт к их неконкурентоспособности. В результате в последней версии документа говорится, что нужно будет лишь отчитаться перед блоком о таких продажах.

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А ранее сообщалось, что Еврокомиссия 12 декабря представит проект налога на замороженные активы Банка России. Под налогообложение могут подпасть доходы приблизительно от 200 миллиардов евро.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ETIENNE LAURENT

Лариса Сафронова
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