ЕК 12 декабря представит проект налога на замороженные активы Банка России

Еврокомиссия 12 декабря утвердит новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов российского ЦБ. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального банка" — заявил он на брифинге в Брюсселе.

В ЕК отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 млрд евро российских активов, которые заморожены в европейских банках.