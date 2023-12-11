ЕК 12 декабря представит проект налога на замороженные активы Банка России
Еврокомиссия 12 декабря утвердит новое законодательство по налогообложению доходов от реинвестирования замороженных активов российского ЦБ. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.
"Коллегия Еврокомиссии утвердит предложение Еврокомиссии и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозепа Борреля по иммобилизованным активам российского Центрального банка" — заявил он на брифинге в Брюсселе.
В ЕК отметили, что под налогообложение могут подпасть доходы с около 200 млрд евро российских активов, которые заморожены в европейских банках.
Ранее старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Агата Демараис заявила, что использование замороженных российских активов в виде рычага давления может помешать западным службам безопасности бороться с терроризмом. По её словам, использование этих активов также приведёт к финансовой фрагментации, что снизит эффективность санкций.
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