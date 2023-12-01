Запад предупредили о последствиях использования замороженных российских активов
FP: Присвоение замороженных активов РФ приведёт к финансовой фрагментации
Использование замороженных российских активов в виде рычага давления может помешать западным службам безопасности бороться с терроризмом. Об этом сообщила старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Агата Демараис.
Эксперт считает, что использование этих активов приведёт к финансовой фрагментации, что снизит эффективность санкций. Всё это влечёт за собой "огромные последствия", уверена Демараис.
"Со временем рост числа альтернативных финансовых механизмов рискует сделать западные санкции неэффективными. Западным службам безопасности также будет сложнее отслеживать финансовые операции групп, причастных, скажем, к терроризму или распространению ядерного оружия", — приводит слова Демараис Foreign Policy (FP).
Кроме того, отмечает сотрудник Евросовета, расходование резервов сейчас "лишило бы Киев возможности использовать эти активы в качестве разменной монеты на мирных переговорах".
Ранее Лайф сообщал, что по новому указу президента Владимира Путина часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам. В Минфине уточнили, что в "обмене" замороженными активами задействуют брокеров, а не государство.
Дмитрий Рогулин / ТАСС