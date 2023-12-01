Запад предупредили о последствиях использования замороженных российских активов

Использование замороженных российских активов в виде рычага давления может помешать западным службам безопасности бороться с терроризмом. Об этом сообщила старший научный сотрудник Евросовета по международным отношениям Агата Демараис.

Эксперт считает, что использование этих активов приведёт к финансовой фрагментации, что снизит эффективность санкций. Всё это влечёт за собой "огромные последствия", уверена Демараис.

"Со временем рост числа альтернативных финансовых механизмов рискует сделать западные санкции неэффективными. Западным службам безопасности также будет сложнее отслеживать финансовые операции групп, причастных, скажем, к терроризму или распространению ядерного оружия", — приводит слова Демараис Foreign Policy (FP).