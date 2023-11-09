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9 ноября, 08:26

Минфин: В "обмене" замороженными активами задействуют брокеров, а не государство

Указ президента Владимира Путина предусматривает "обмен" замороженными активами при участии в нём брокеров и других представителей рынка ценных бумаг, а не самого государства. Такое пояснение выпустили в четверг, 9 ноября, в пресс-службе Минфина.

Там отметили, что в документе речь идёт об использовании средств иностранных инвесторов на счетах типа "С", то есть на конверсионных счетах, предназначенных для осуществления сделок по покупке и продаже нерезидентом иностранной валюты за валюту Российской Федерации. Сам механизм, как пояснили в Минфине, будет полностью добровольным для всех участников рынка.

"Указ президента Российской Федерации создаёт законодательные возможности для проведения "обмена" замороженными активами, в организации самого обмена государство участвовать не будет. В нём будут участвовать брокеры и другие участники рынка ценных бумаг", проинформировали в ведомстве.

Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженными активами

Путин подписал указ о возможности "обмена" замороженными активами

Ранее Лайф сообщал, что по новому указу президента часть заблокированных в России активов иностранных инвесторов можно будет обменять на замороженные активы россиян. Процесс обмена заблокированными активами будет запущен в пределах 100 тысяч рублей. Причём на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму порядка 100 миллиардов рублей, которые принадлежат розничным инвесторам.

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ТАСС / Артём Геодакян

Марина Калегина
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