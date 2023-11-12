Почему страны ЕС боятся продешевить с активами РФ и потерять больше денег, чем Москва Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как Запад боится играть с Россией в русскую рулетку и ожидает больших потерь в случае изъятия наших активов. 11 ноября, 22:40 Почему страны ЕС боятся продешевить с активами РФ и потерять больше денег, чем Москва. Обложка © Getty Images / Michael Kappeler / dpa

Западные джентльмены со светлыми лицами и длинными родословными, состоящими из грабителей, пиратов, рабовладельцев и наркоторговцев, не могут спокойно сидеть, когда рядом в шаговой доступности лежат чьи-то деньги. А тут уже второй год висят замороженные российские активы, которые ещё, как оказывается, всё это время приносят прибыль. Напомню, по версии Bloomberg, страны ЕС, в том числе Бельгия, Германия, Италия и Франция, призвали не спешить использовать замороженные активы России. Так как нужна гарантия, что "формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной".

Они уже и так и этак, но законных способов изъять чужую собственность не существует. Уже и Урсула фон дер Ляйен, в прошлом гинеколог, давала распоряжения разработать юридическую базу для их изъятия, и лучших специалистов по "международному праву" привлекали, но ситуация неразрешима.

Урсула фон дер Ляйен. Фото © Getty Images / Thierry Monasse

Теперь вот новая идея, такая же незаконная, как и предыдущие, — направлять прибыль от российских активов на "помощь" Украине. Ну и в процессе, вы ж понимаете, часть прилипнет к потным ручонкам евробюрократов и политиков из G7. Возможно, так происходит в их фантазии.

То есть, как правильно отмечает спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём заявлении, "страны G7 совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы Российской Федерации". Это стопроцентно юридически точное определение.

Глава Госдумы добавил, что своими действиями страны G7 окончательно разрушили миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран ЕС, и у нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств.

Действительно, ещё когда начиналась вся эта тема с санкциями в 2014 году (сразу после возвращения Крыма), то тогда впервые возникла потенциальная угроза воровства российских активов на Западе. И был предложен так называемый закон Ротенберга (хотя это чисто журналистский ярлык, а господин Ротенберг к его созданию не имеет отношения), который предполагал механизм компенсации украденной собственности за счёт конфискации активов западных компаний на территории России.

Мы тогда проводили экспертную оценку, и оказалось, что примерно на 420 миллиардов долларов российских активов за рубежом приходилось около 750 миллиардов долларов западных активов в России. То есть если конфисковывать "всё взамен на всё", то мы очень сильно от этого выигрывали. И потенциальная законодательная база для этого у нас уже готова, осталось только проголосовать.

Естественно, за несколько лет ситуация значительно поменялась. Россия большую часть своих активов на Западе вывела, западные компании также частично ушли с российского рынка под давлением своих политиков. Но общее соотношение особо не изменилось: европейских и американских капиталов в России по-прежнему существенно больше, чем наших вложений за границей.

Поэтому отношение многих прагматичных экспертов к попыткам конфисковать российское имущество за границей можно озвучить так: "Ждём с нетерпением, Россия от этого выиграет". Хотя, конечно, теоретически лучше до такого не доводить, а оставить возможность в будущем вернуться к более прагматичным торговым отношениям. Ибо политики приходят и уходят, а планета у нас одна — и нам дальше на ней жить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия готовит комплекс мер в ответ на попытки отобрать её активы, в том числе в судебном порядке. Стоит напомнить, учитывая предыдущий опыт политизированных решений европейских судов, когда, например, у "Газпрома" отнимали его законные деньги с аргументацией типа "Украина бедная, ей нужнее", что решения западных инстанций несамостоятельны. Суды должны быть исключительно наши, поскольку собственность тоже наша.

Вообще, мне нравится формулировка G7, которая звучит так: "Активы будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится выплачивать компенсации Киеву". То есть если больше не будет никакой Украины, то платить никому не надо будет? Такой вариант нас вполне устроит.

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото © Getty Images / Stefan Rousseau – WPA Pool

Но тут возникает встречный вопрос. Компенсации должны выплачивать страны G7 за незаконное вторжение и гибридную войну: за организацию незаконного госпереворота в Киеве, за рейдерский захват целой страны, за финансирование нацистов, за снабжение нацистов оружием, за военные преступления западных наёмников. Это не полный список, перечислять можно долго. Чек-лист претензий очень большой. Пора начинать считать объём этих претензий.

Авторы Александр Роджерс