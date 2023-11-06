10 мировых гигантов, незаметно вернувшихся в Россию под новым брендом Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, как на российский рынок возвращаются всё те же крупные западные компании, которые делали вид, что окончательно и бесповоротно разорвали связи после начала СВО. 5 ноября, 22:40 10 ушедших мировых компаний, вернувшихся в Россию под новым брендом. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

В выступлениях вашингтонских старцев опять начали звучать разговоры об антироссийских санкциях. После самых разных устрашающих названий, включая "адские", теперь предлагают ввести "истинные санкции". Напомню, речь идёт о варианте торговых ограничений на $5,3 миллиарда, которые коснутся в том числе химикатов и сварочных операций. Санкционный список могут пополнить 100 человек. Только не спрашивайте меня, в чём разница, я не психиатр.

В свете этих выступлений давайте посмотрим, как повлияли на российский рынок полтора года западных санкций. Оборот рынка франчайзинга в России за 2022 год вырос на 19% — до 2,78 триллиона рублей. Рост связан в том числе с увеличением среднего чека практически во всех сферах бизнеса, то есть большинство покупателей стали покупать больше.

Число занятых во франчайзинговых сетях увеличилось за 2022 год на 9% — до 1,24 миллиона человек. По данным специализированного сайта franshiza.ru, на начало 2023 года в России насчитывалось 3249 франшиз. Это на 5% больше, чем годом ранее.

Опрошенные бизнесмены показали, что у 69% из них бизнес за год стал больше, 23% — "осталось как прежде" и лишь 6% пришлось ужаться. Перечислим самые яркие примеры того, что компании вроде как ушли, а потом вернулись, потому что нельзя быть капиталистом и спокойно смотреть, как кто-то получает такие высокие прибыли, пока ты пролетаешь мимо, как фанера над Парижем. Франшиза означает, что местный владелец, с одной стороны, должен выплачивать роялти владельцу франшизы, а с другой стороны, обеспечивать уровень качества-соответствия рецептуре.

Кофейня Stars Coffee на месте бывшей кофейни сети Starbucks. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

"Макдоналдс". Начнём, пожалуй, с самого известного. Данная франшиза в России была выкуплена предпринимателем Александром Говором и открылась заново под названием "Вкусно и точка". "Старбакс". Также был выкуплен российским предпринимателем Тимуром Юнусовым (Тимати). И вернулся под брендом Stars Coffee с очень похожей эмблемой и практически не изменившимися меню и рецептурой.

Zara. Магазины были перепроданы ливанской группе Daher, которая заново открыла их под новым названием Maag. При этом ассортимент товаров остался почти неизменным. Reebok. Российский бизнес корпорации выкупил турецкий холдинг FLO Retailing, который затем вернул магазины под новым названием Sneaker Box. При этом логотипы на одежде остались прежними.

MAAG — название новой компании, в которое были переименованы российские магазины бренда ZARA после её покупки в 2023 году компанией Fashion And More Management DMCC. Фото © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

L'Occitane. Французская косметическая компания мудрствовать не стала и открылась под русифицированным названием "Л'Окситан". "Кока-кола" теперь действует под брендом "Добрый". Levi Strauss теперь на российском рынке — под названием "Джинс`а".

Nike. Франшиза на российском рынке была продана компании Sport Point. Итоговый бренд звучит NSP (видимо, сокращение от Nike Sport Point).

Магазины Adidas в России перезапустят под новым "нейтральным" названием весной 2024 года. Открытие обновлённых магазинов начнётся с Москвы, ассортимент в них останется прежним, но цены могут вырасти на 20%. Медиатехнологи шутят, что компания приняла решение бороться с Россией изнутри.

Можно долго продолжать… Я не раз писал, что на сегодняшний день российский рынок — один из самых привлекательных в мире для ведения бизнеса. Он большой и платёжеспособный. А это идеальное сочетание. Поэтому никто из России добровольно, пребывая в здравом уме и твёрдой памяти, не уходит. Только если им выкручивают руки шантажом и угрозами репрессий.

Возобновление работы магазина одежды Levi's под новым названием "Джинс'а" в Москве. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В США запредельная закредитованность населения и рекордные задержки по выплатам по кредиткам, в большей части ЕС ситуация ненамного лучше. Там не до покупок нового смартфона или автомобиля, а зачастую стоит вопрос, как оплатить аренду жилья и его отопление. У некоторых вопрос звучит как "кушать или греться". Войны, кризисы, долги, потрясения, нестабильность по всему миру, и только Россия продолжает жить размеренной жизнью, несмотря на проведение СВО. У некоторых это вызывает истерику, они хотели бы, чтобы в России все страдали и терпели лишения. Но не дождутся.

Русские шопятся, русские ездят отдыхать, русские делают ремонты, русские проводят время в кафешках и барах. А это всё — активные рынки, которые очень приятно и выгодно осваивать. Поэтому никого не должно удивлять возвращение западных компаний в Россию. Удивительно только то, что ещё не все вернулись.

Хотя надвигающийся-продолжающийся кризис подталкивает многих к отказу от поддержки "актуальной повестки". Вот недавно компания женского нижнего белья "Виктория сикрет", рыдая над годовым отчётом с рекордными убытками, отказалась от поддержки "бодипозитивных и инклюзивных", заявив о возвращении к "красивым и сексуальным". А если ещё ностальгически вспомнит свои прибыли в России в предыдущие годы, то очень быстро забудет и о всякой глупости типа Stand with urine. И я думаю, что это общий тренд для большинства западных компаний.

Авторы Александр Роджерс