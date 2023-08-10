Контуры кризиса: Сбежавшие от СВО компании-банкроты ЕС начинают торговую войну с США Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что происходит накануне торговой войны между ЕС и США. 9 августа, 22:42 Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли. Обложка © Shutterstock

Попытки потребовать у США ответа

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что для европейских производителей необходимы хотя бы незначительные послабления. В Германии требуют от ЕС дать "жёсткий ответ" США.

Коллеги в погоне за громкими заголовками пишут "ЕС выставил США торговый ультиматум". К сожалению, до ультиматума там ещё очень далеко. Ультиматум — это когда обладающий субъектностью, сильный и осознающий свою силу ставит условия и предупреждает о последствиях, если эти условия не будут выполнены. Ничто из перечисленного на сегодняшний день неприменимо к Евросоюзу и большинству стран, в него входящих.

Скорее происходящее можно назвать "робкими попытками сопротивления, которые выражаются в инициативах по введению встречных льгот для отдельных европейских производителей". Где-то французы пытаются ввести налоговые льготы для того, чтобы завод по производству запчастей для ядерных реакторов не уехал в США. Я, кстати, не понимаю, что ему там делать — ведь США уже давно не строят АЭС, "Вестингхауз" — банкрот и ни одного реактора за последние лет десять достроить до конца так и не смог.

Где-то в Евросоюзе идут разговоры о необходимости противостоять многочисленным нарушениям правил ВТО со стороны США. Глупые, не понимают, что "мир, основанный на правилах", — это когда англосаксонские хозяева переписывают правила по ходу, если не могут выиграть по старым (а они уже не могут).

Хотя на самом деле немецкий бизнес уже в значительной части отчаялся, перестал надеяться на пробуждение самостоятельности политического руководства Германии и активно переносит производство в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии (BASF закрывает свой последний немецкий завод, автопроизводители переориентируются на азиатские рынки).

Потребление электроэнергии в промышленности ЕС показывает двузначные цифры (в некоторых странах год к году сокращение на 20–25%), а это означает одно: нет, не впечатляющие успехи энергосберегающих технологий, а стремительную деградацию европейской промышленности.

Как начинается экономический бунт против США

Пока мы видим отдельные очаги сопротивления, причём со стороны тех, кто в Евросоюзе считается изгоями, — типа Орбана в Венгрии. Австрия пытается вести самостоятельную политику. Со стороны бывшей империи этого стоило ожидать. Но её политиков за такие вещи регулярно наказывают — бывшая глава австрийского МИД была вынуждена уехать в Россию от преследований и тут занимается написанием книги. В Греции и Болгарии идёт борьба между условными "соросятами" и условными "пророссийскими", хотя на самом деле скорее просто "адекватными" политиками. Италия пока больше на уровне заявлений и деклараций.

А остальная Европа в основном смирилась с тем, к чему её принуждают США, расслабилась и пытается изображать удовольствие. Последствия не только в виде падения промпроизводства, но и финансово-банковского кризиса уже отчётливо проглядываются на горизонте. Но этот шторм только начинается…

Возникнет ли в Европе сопротивление американской диктатуре, разрушающей экономики стран ЕС? Если даже возникнет, то точно не в Брюсселе, где тамошние демократы слепо выполняют все приказы из Вашингтона. Сопротивление возможно только на уровне национальных правительств отдельных стран. Собственно, и российский МИД, и китайский уже давно это поняли и предпочитают работать непосредственно с правительствами стран, игнорируя евробюрократию (предельно презрительная встреча Урсулы фон дер Ляйен в Китае это наглядно продемонстрировала).

В шторм каждый корабль должен лавировать автономно, иначе утонет. Кто поймёт это — выживет, не поймёт — проблемы утопающих это проблемы самих утопающих. Мы на берегу можем только включить для них маяк и сидеть в шезлонгах с попкорном.

Авторы Александр Роджерс