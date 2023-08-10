Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Байдену передали, кто оставил кокаин в Белом доме, это может быть приближённый его семьи

Президент Пакистана Ариф Алви одобрил роспуск Национального собрания

ЦБ до конца года не будет покупать иностранную валюту

Бывший министр обороны Украины объявлен Россией в розыск по уголовной статье

Россиян освободили от сдачи отпечатков для получения китайских виз

Задержанный со стрельбой бывший мэр Димитровграда заключён под стражу

ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

Российский экипаж МКС вышел в открытый космос почти на семь часов

Названы дата и место, где президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского

Первая жертва взрыва: В Сергиевом Посаде умерла женщина с ожогами 100% тела

Контуры кризиса: Сбежавшие от СВО компании-банкроты ЕС начинают торговую войну с США

Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, что происходит накануне торговой войны между ЕС и США.

9 августа, 22:42
<p>Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли. Обложка © Shutterstock</p>

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли. Обложка © Shutterstock

Попытки потребовать у США ответа

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что для европейских производителей необходимы хотя бы незначительные послабления. В Германии требуют от ЕС дать "жёсткий ответ" США.

Коллеги в погоне за громкими заголовками пишут "ЕС выставил США торговый ультиматум". К сожалению, до ультиматума там ещё очень далеко. Ультиматум — это когда обладающий субъектностью, сильный и осознающий свою силу ставит условия и предупреждает о последствиях, если эти условия не будут выполнены. Ничто из перечисленного на сегодняшний день неприменимо к Евросоюзу и большинству стран, в него входящих.

Скорее происходящее можно назвать "робкими попытками сопротивления, которые выражаются в инициативах по введению встречных льгот для отдельных европейских производителей". Где-то французы пытаются ввести налоговые льготы для того, чтобы завод по производству запчастей для ядерных реакторов не уехал в США. Я, кстати, не понимаю, что ему там делать — ведь США уже давно не строят АЭС, "Вестингхауз" — банкрот и ни одного реактора за последние лет десять достроить до конца так и не смог.

Где-то в Евросоюзе идут разговоры о необходимости противостоять многочисленным нарушениям правил ВТО со стороны США. Глупые, не понимают, что "мир, основанный на правилах", — это когда англосаксонские хозяева переписывают правила по ходу, если не могут выиграть по старым (а они уже не могут).

Хотя на самом деле немецкий бизнес уже в значительной части отчаялся, перестал надеяться на пробуждение самостоятельности политического руководства Германии и активно переносит производство в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии (BASF закрывает свой последний немецкий завод, автопроизводители переориентируются на азиатские рынки).

Потребление электроэнергии в промышленности ЕС показывает двузначные цифры (в некоторых странах год к году сокращение на 20–25%), а это означает одно: нет, не впечатляющие успехи энергосберегающих технологий, а стремительную деградацию европейской промышленности.

Как начинается экономический бунт против США

Пока мы видим отдельные очаги сопротивления, причём со стороны тех, кто в Евросоюзе считается изгоями, — типа Орбана в Венгрии. Австрия пытается вести самостоятельную политику. Со стороны бывшей империи этого стоило ожидать. Но её политиков за такие вещи регулярно наказывают — бывшая глава австрийского МИД была вынуждена уехать в Россию от преследований и тут занимается написанием книги. В Греции и Болгарии идёт борьба между условными "соросятами" и условными "пророссийскими", хотя на самом деле скорее просто "адекватными" политиками. Италия пока больше на уровне заявлений и деклараций.

А остальная Европа в основном смирилась с тем, к чему её принуждают США, расслабилась и пытается изображать удовольствие. Последствия не только в виде падения промпроизводства, но и финансово-банковского кризиса уже отчётливо проглядываются на горизонте. Но этот шторм только начинается…

Возникнет ли в Европе сопротивление американской диктатуре, разрушающей экономики стран ЕС? Если даже возникнет, то точно не в Брюсселе, где тамошние демократы слепо выполняют все приказы из Вашингтона. Сопротивление возможно только на уровне национальных правительств отдельных стран. Собственно, и российский МИД, и китайский уже давно это поняли и предпочитают работать непосредственно с правительствами стран, игнорируя евробюрократию (предельно презрительная встреча Урсулы фон дер Ляйен в Китае это наглядно продемонстрировала).

В шторм каждый корабль должен лавировать автономно, иначе утонет. Кто поймёт это — выживет, не поймёт — проблемы утопающих это проблемы самих утопающих. Мы на берегу можем только включить для них маяк и сидеть в шезлонгах с попкорном.

Почему Глобальный Юг выпорол Украину на саммите в Саудовской Аравии

Почему Глобальный Юг выпорол Украину на саммите в Саудовской Аравии

Авторы
Александр Роджерс
Александр Роджерс

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!