Британия сохранит санкции против России по завершении конфликта на Украине

Великобритания оставит в силе антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине, заявила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.

"Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", — сказала она в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.