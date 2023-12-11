Британия сохранит санкции против России по завершении конфликта на Украине
Замминистра Гани: Британия сохранит антироссийские санкции по завершении СВО
Великобритания оставит в силе антироссийские санкции после завершения конфликта на Украине, заявила замминистра по делам бизнеса и торговли страны Нусрат Гани.
"Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт", — сказала она в ходе выступления в аналитическом центре Policy Exchange в Лондоне.
Как отметила министр, власти королевства не хотят, чтобы Москва быстро восстановила свои военные мощности.
А ранее Кабинет министров Великобритании даже решил учредить службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI), чтобы контролировать соблюдение частными предприятиями санкционных мер Лондона, введённых в отношении России. В Кремле, кстати, выразили уверенность, что антироссийские санкции сохранятся долгие годы. Между тем многие по всему миру, в том числе в Венгрии, считают, что рестрикции провалились. Так, например, президент РФ Владимир Путин рассказал о просчёте Запада в санкциях против банков РФ, а также указал, что ВВП за десять месяцев вырос на 3,2% и оказался даже выше, чем до санкционного периода.
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