В Великобритании появится новая служба для противостояния России

Кабинет министров Соединённого Королевства решил учредить службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Как сообщили в британском Министерстве по делам бизнеса и торговли, это учреждение будет контролировать соблюдение частными предприятиями санкционных мер Лондона, введённых в отношении России и её граждан.

В ведомстве рассказали, что новая служба будет наделена правами по выписыванию штрафов нарушающим санкционные законы организациям. Также OTSI, которая, по планам европейских чиновников, должна будет начать работу уже в начале следующего года, сможет передавать уголовные дела на рассмотрение в Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании. Прежде всего эта служба будет следить за компаниями, которые могут вопреки британским санкциям в отношении Москвы поставлять в Россию продукцию через третьи страны.