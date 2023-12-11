В Великобритании появится новая служба для противостояния России
Власти Британии создадут службу надзора за соблюдением санкций против России
Кабинет министров Соединённого Королевства решил учредить службу имплементации торговых санкций (Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Как сообщили в британском Министерстве по делам бизнеса и торговли, это учреждение будет контролировать соблюдение частными предприятиями санкционных мер Лондона, введённых в отношении России и её граждан.
В ведомстве рассказали, что новая служба будет наделена правами по выписыванию штрафов нарушающим санкционные законы организациям. Также OTSI, которая, по планам европейских чиновников, должна будет начать работу уже в начале следующего года, сможет передавать уголовные дела на рассмотрение в Управление по налогам и таможенным пошлинам Великобритании. Прежде всего эта служба будет следить за компаниями, которые могут вопреки британским санкциям в отношении Москвы поставлять в Россию продукцию через третьи страны.
Напомним, в последний раз британские власти расширили антироссийские санкции в начале декабря этого года. Лондон надеется, что "этот шаг ударит по России в самое больное место".
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