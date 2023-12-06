Великобритания ввела санкции против 46 российских физических и юридических лиц

Великобритания ввела очередные санкции против российских компаний и физических лиц. Британские власти надеются, что "этот шаг ударит по России в самое больное место". Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Так, санкции коснулись 46 юридических и физических лиц государства. Под них попали руководитель диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Ян Петровский, авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" и его гендиректор Василий Критский, предприятие "Радар ммс", Воткинский завод, экс-совладелец "Еврохима" Дмитрий Стрежнев, компания "Радиотехкомплект", АО "РАТЕП" и другие.

"Российские производители оружия и импортёры оборонных изделий также оказались в списке из 46 новых введённых санкций, а также 3 субъекта, поддерживающих сеть Wagner Group, и 4 оператора судов так называемого "теневого флота", используемых Россией для смягчения удара от санкций, связанных с нефтью, введённых Великобританией наряду с партнёрами G7", — сообщается на сайте.