Вводя санкции против Российской Федерации, Великобритания разменивает собственные деловые интересы и репутацию ради попытки спасти разорившийся режим Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в Посольстве РФ в Лондоне, его цитирует РИА "Новости".

"Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", — сказано в комментарии посольства.

Также в российской дипмиссии новые антироссийские санкции охарактеризовали как "нелегитимные односторонние ограничительные меры", добавив, что театральность такого шага в преддверии поездки главы британского МИД Дэвида Кэмерона в Вашингтон очевидна. А ещё в посольстве отметили, что усилия истеблишмента Великобритании по "гальванизации" процесса выделения средств Киеву только подчёркивают грустную ситуацию, в которой оказались британские власти.