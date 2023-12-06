"Грустная ситуация": Посольство РФ в Лондоне прокомментировало новые британские санкции
Посольство РФ в Лондоне: Британия жертвует репутацией, пытаясь спасти Зеленского
Вводя санкции против Российской Федерации, Великобритания разменивает собственные деловые интересы и репутацию ради попытки спасти разорившийся режим Владимира Зеленского. Такое заявление сделали в Посольстве РФ в Лондоне, его цитирует РИА "Новости".
"Британцам, которые в последнее время свыкаются с характеристикой собственной страны как "нации стагнации", впору задуматься о причинах, по которым их правительство продолжает упрямо жертвовать деловыми интересами и репутацией во имя спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского", — сказано в комментарии посольства.
Также в российской дипмиссии новые антироссийские санкции охарактеризовали как "нелегитимные односторонние ограничительные меры", добавив, что театральность такого шага в преддверии поездки главы британского МИД Дэвида Кэмерона в Вашингтон очевидна. А ещё в посольстве отметили, что усилия истеблишмента Великобритании по "гальванизации" процесса выделения средств Киеву только подчёркивают грустную ситуацию, в которой оказались британские власти.
Напомним, ранее, 6 декабря, Великобритания ввела очередные санкции против российских компаний и физических лиц. Британские власти надеются, что "этот шаг ударит по России в самое больное место".
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