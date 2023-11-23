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23 ноября, 14:53

Посол Кейси: Поддержание отношений с РФ как никогда важно для Великобритании

Поддержание отношений с Россией как никогда важно для Великобритании, заявил новый посол королевства в Москве Найджел Кейси.

"Поддержание отношений с российским правительством и российским народом по-прежнему важно для Великобритании. Возможно, сейчас это важнее, чем когда-либо", — сказал он в обращении, опубликованном YouTube-каналом диппредставительства.

По словам дипломата, принимаемые Москвой решения имеют значение не только для Лондона, но и для всего мира.

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Напомним, Найджел Кейси был назначен послом Великобритании в России в августе текущего года. Ранее этот пост занимала Дебора Броннерт. В Москву он прибыл вчера, 22 ноября.

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X (ранее Twitter) / Nigel Casey

Матвей Константинов
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