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22 ноября, 11:16

В Москву прибыл новый британский посол

Новый посол Британии в Москве Найджел Кейси приступил к рабочим обязанностям

<p>Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси. Обложка © <a href="https://www.gov.uk/government/news/change-of-his-majestys-ambassador-to-russia-nigel-casey" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gov.uk</a></p>

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси. Обложка © gov.uk

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси прибыл в столицу РФ, где приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. Он передал МИД РФ копию верительных данных.

"Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации. Господин Кейси вручил копию верительных грамот от его величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину", — говорится в сообщении британской дипломатической миссии в телеграм-канале.

Сам же Кейси заявил, что для него "большая честь вступить в должность посла Великобритании в Российской Федерации". Он сообщил, что займётся, в частности, решением вопросов "прекращения человеческих страданий", вызванных конфликтом на Украине.

До этого назначения Кейси был специальным представителем британского премьер-министра по Афганистану. Он также занимал должность посла в Южной Африке и Боснии и Герцеговине.

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Напомним, что на должность посла Британии в России Найджела Кейси назначили в августе этого года. Он пришёл на смену Деборе Броннерт, которую перевели на другую дипломатическую работу. Кейси уже работал в РФ, в начале 2000-х он занимал должность первого секретаря Посольства Великобритании в Москве.

Ян Поланин
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