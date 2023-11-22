В Москву прибыл новый британский посол

Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси прибыл в столицу РФ, где приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. Он передал МИД РФ копию верительных данных.

"Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации. Господин Кейси вручил копию верительных грамот от его величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину", — говорится в сообщении британской дипломатической миссии в телеграм-канале.

Сам же Кейси заявил, что для него "большая честь вступить в должность посла Великобритании в Российской Федерации". Он сообщил, что займётся, в частности, решением вопросов "прекращения человеческих страданий", вызванных конфликтом на Украине.

До этого назначения Кейси был специальным представителем британского премьер-министра по Афганистану. Он также занимал должность посла в Южной Африке и Боснии и Герцеговине.