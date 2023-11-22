В Москву прибыл новый британский посол
Новый посол Британии в Москве Найджел Кейси приступил к рабочим обязанностям
Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси. Обложка © gov.uk
Новый посол Великобритании в России Найджел Кейси прибыл в столицу РФ, где приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. Он передал МИД РФ копию верительных данных.
"Сегодня Найджел Кейси приступил к исполнению обязанностей нового посла Великобритании в Российской Федерации. Господин Кейси вручил копию верительных грамот от его величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту Владимиру Путину", — говорится в сообщении британской дипломатической миссии в телеграм-канале.
Сам же Кейси заявил, что для него "большая честь вступить в должность посла Великобритании в Российской Федерации". Он сообщил, что займётся, в частности, решением вопросов "прекращения человеческих страданий", вызванных конфликтом на Украине.
До этого назначения Кейси был специальным представителем британского премьер-министра по Афганистану. Он также занимал должность посла в Южной Африке и Боснии и Герцеговине.
Напомним, что на должность посла Британии в России Найджела Кейси назначили в августе этого года. Он пришёл на смену Деборе Броннерт, которую перевели на другую дипломатическую работу. Кейси уже работал в РФ, в начале 2000-х он занимал должность первого секретаря Посольства Великобритании в Москве.