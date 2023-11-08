Великобритания расширила список санкций против России

Британия расширила санкции против РФ и внесла в чёрный список ещё 29 позиций. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте кабмина Соединённого Королевства.

В перечень попали, в частности, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) из-за, как сказано, причастности к поддержке Правительства РФ "путём ведения бизнеса в стратегически важных секторах". Ограничения также введены против Уральской горно-металлургической и Российской национальной перестраховочной компаний. Кроме того, в список попали золотодобывающие Nord Gold, Highland Gold Mining и производитель драгоценных металлов "Красцветмет".

В чёрном списке указаны и 20 лиц, в отношении которых введены персональные санкции. В их числе глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, генеральный директор Nordgold Георгий Смирнов, а также владеющая контрольным пакетом акций Марина Мордашова. Перечень дополняют владелец Highland Gold Mining Владислав Свиблов, владелец "Южуралзолота" Константин Струков и восемь топ-менеджеров компании "Исток".

Кроме того, санкции введены против иностранцев: двое из них — граждане Швейцарии, один — Зимбабве и ещё один имеет паспорт Хорватии. Активы всех указанных в списке лиц в Британии заморозят, въезд в страну им запрещён.