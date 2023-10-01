Европу ждёт серьёзная катастрофа, к которой приведёт позиция России и её стратегия долгосрочного противостояния введённым западным санкциям. Своими уверенными действиями Москва просто "взорвёт её изнутри", заявил преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

"Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведёт к тому, что Европа взорвётся изнутри", — приводит его слова Express.

С начала конфликта на Украине прошло уже почти 600 дней, и среди западного населения уже начала накапливаться экономическая усталость на фоне роста цен, который был спровоцирован ограничительными мерами и боевыми действиями.