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1 октября, 06:16

"Европа взорвётся изнутри": В Британии испугались противосанкционной стратегии России

Express: Россия "взорвёт Запад изнутри" стратегией долгосрочного противостояния

Европу ждёт серьёзная катастрофа, к которой приведёт позиция России и её стратегия долгосрочного противостояния введённым западным санкциям. Своими уверенными действиями Москва просто "взорвёт её изнутри", заявил преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.

"Россия играет в долгую игру. Они так всегда делают. У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведёт к тому, что Европа взорвётся изнутри", — приводит его слова Express.

С начала конфликта на Украине прошло уже почти 600 дней, и среди западного населения уже начала накапливаться экономическая усталость на фоне роста цен, который был спровоцирован ограничительными мерами и боевыми действиями.

Путин заявил, что санкции в чём-то тормозят страну, но стимулируют её развитие

Путин заявил, что санкции в чём-то тормозят страну, но стимулируют её развитие

Кстати, ранее в Европарламенте признали вред западных санкций, введённых против России на фоне начала специальной военной операции. Как заявил депутат Мик Уоллес, задумка европейских лидеров явно провалилась, ведь последствия ограничений коснулись Запада и продолжают оказывать на страны негативное влияние во многих сферах.

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Николь Вербер
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