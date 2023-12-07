Путин: ВВП России за 10 месяцев вырос на 3,2% и оказался выше, чем до санкций 7 декабря, 12:27 LIFE / Андрей Тишин

В России за последние десять месяцев валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,2% и стал выше, чем был до принятия Западом антироссийских санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!"

"Так за десять месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада", — пояснил глава государства.

Также Путин отметил, что страны Запада пытаются искусственно затормозить рост "глобальной периферии", которую они привыкли эксплуатировать и использовать как колонию.

Авторы Татьяна Миссуми