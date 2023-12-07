Путин: Российская экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности

Российская экономика доказала свою способность отвечать на самые сложные вызовы. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет", — подчеркнул глава государства, добавив, что по темпам экономического роста Россия сегодня опережает все ведущие страны Евросоюза.