Путин: Российская экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности
Российская экономика доказала свою способность отвечать на самые сложные вызовы. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Экономика России эффективно справляется с попытками извне сдержать развитие нашей страны. Залогом стал фундаментальный, как оказалось, запас прочности, который мы формировали последние 20 лет", — подчеркнул глава государства, добавив, что по темпам экономического роста Россия сегодня опережает все ведущие страны Евросоюза.
14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Ранее в ходе выступления на этом форуме Владимир Путин заявил, что Россия стремится создать реально демократическую модель мира, а также констатировал, что мировые экономические отношения меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.
LIFE / Андрей Тишин