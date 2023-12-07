Путин заявил, что в европейских юрисдикциях заработал принцип "свой – чужой"
Европейские юрисдикции перестали быть "тихими гаванями" для бизнеса. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
По словам российского лидера, сегодня в них работает принцип "свой – чужой", где последних можно обобрать и оставить ни с чем.
"Европейские юрисдикции, которые ещё недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип "свой – чужой", — сказал Владимир Путин.
14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". Ранее в ходе выступления на нём президент России заявил, что мировые экономические отношения меняются и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.
ТАСС / Валерий Шарифулин