Путин заявил о смене прежней модели глобализации
Мировые экономические отношения меняются, и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".
"Сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", — отметил глава российского государства.
14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".
Напомним, что Владимир Путин уже неоднократно говорил о нарастающем кризисе, в результате которого однополярную систему сменит новый миропорядок. Его президент считает более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.
Kremlin.ru