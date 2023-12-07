Путин заявил о смене прежней модели глобализации

Мировые экономические отношения меняются, и на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель. Такое заявление сделал в четверг, 7 декабря, президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Сейчас вся глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. Они связаны с тем, что на смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель", — отметил глава российского государства.

14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7–8 декабря 2023 года в Москве, его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".