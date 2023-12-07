Путин: Россия желает создать реально демократическую модель мира
Россия стремится создать реально демократическую модель мира. Об этом, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил глава государства Владимир Путин.
"Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берёт настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности", — сказал Путин.
По словам российского лидера, сегодня человечество наблюдает, как прежняя модель глобализации сменяется на многополярную модель. И эти изменения необратимы, подчеркнул Путин.
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Kremlin.ru