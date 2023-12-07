Путин: Россия желает создать реально демократическую модель мира

Россия стремится создать реально демократическую модель мира. Об этом, выступая на форуме ВТБ "Россия зовёт!", заявил глава государства Владимир Путин.

"Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берёт настоящая, честная конкуренция всех участников экономической деятельности", — сказал Путин.