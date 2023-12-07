Путин заявил, что Запад искусственно сдерживает рост "глобальной периферии"

Страны Запада пытаются искусственно затормозить рост "глобальной периферии", которую они привыкли эксплуатировать и использовать как колонию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!".

"Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию", — сказал российский лидер.

14-й инвестиционный форум ВТБ "Россия зовёт!" проходит 7 и 8 декабря 2023 года в Москве. Его центральная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики".