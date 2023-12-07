Санкции против России оказались бесполезны, но в высших органах ЕС эта тема под запретом. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время ответов на вопросы в парламенте республики.

"Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, — к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то, как обычно, вам скажут, что вы политически некорректный, хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить", — рассказал Фицо.

Он также отметил, что сейчас в ЕС готовят очередной пакет санкций против Российской Федерации. Политик предложил своим слушателям задаться вопросом, какой эффект оказали санкции, введённые ранее? Возможно, они несколько усложнили жизнь для россиян, но вряд ли то, что некоторые жители РФ теперь не могут приобрести американские смартфоны и перейдут на китайские или какие-то ещё, — именно тот результат, которого добивались европейские политики.

Фицо добавил, что, с его точки зрения, санкции сделали Россию самостоятельнее в тех отраслях, в которых прежде она полагалась на других, и в то же время вредили Европейскому союзу в целом и Словакии в частности. Премьер-министр в очередной раз напомнил, что Братислава не поддержит очередной пакет санкций, если в него будет включён мирный атом.