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14 декабря, 23:53

Австрия решила дать ЕС "зелёный свет" на санкции против России

ТАСС: Австрия сняла блокирующие 12-й пакет санкций против России замечания

Австрийские власти приняли решение снять блокирующие последний пакет европейских антироссийских санкций замечания. Как передаёт ТАСС со ссылкой на иностранный источник на полях проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, пока новые ограничительные меры не утверждены.

"Да, они сняли замечания", — заявил собеседник информагентства.

Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят

Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят

Напомним, что вечером 14 декабря стало известно о решении Австрии заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюзом. Причиной являлось требование Вены от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций.

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Алексей Соловьёв
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