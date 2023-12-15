Австрия решила дать ЕС "зелёный свет" на санкции против России

Австрийские власти приняли решение снять блокирующие последний пакет европейских антироссийских санкций замечания. Как передаёт ТАСС со ссылкой на иностранный источник на полях проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, пока новые ограничительные меры не утверждены.