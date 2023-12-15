Австрия решила дать ЕС "зелёный свет" на санкции против России
ТАСС: Австрия сняла блокирующие 12-й пакет санкций против России замечания
Австрийские власти приняли решение снять блокирующие последний пакет европейских антироссийских санкций замечания. Как передаёт ТАСС со ссылкой на иностранный источник на полях проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза, пока новые ограничительные меры не утверждены.
"Да, они сняли замечания", — заявил собеседник информагентства.
Напомним, что вечером 14 декабря стало известно о решении Австрии заблокировать 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюзом. Причиной являлось требование Вены от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка поддерживающих РФ организаций.
Unsplash