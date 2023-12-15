Регион

Уведомления отключены

14 декабря, 22:32

Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят

Курьёзная ситуация произошла на саммите Европейского союза в Брюсселе. Там лидеры государств – членов этого международного объединения в итоговой декларации приветствовали принятие 12-го пакета мер санкционного давления на Россию, несмотря на то что этот документ был заблокирован Австрией.

"Евросовет приветствует принятие 12-го пакета санкций", — говорится в документе.

Стоит отметить, что итоговая декларация саммита готовится службами Евросовета заранее, поэтому некоторые средства массовой информации предположили, что санкции изначально планировалось утвердить к началу мероприятия. Данные ограничительные меры вступают в силу после публикации в официальном журнале сообщества документа, согласованного министрами всех стран – членов ЕС.

США ввели санкции против 23 россиян, трёх судов и более чем 200 компаний

США ввели санкции против 23 россиян, трёх судов и более чем 200 компаний

Ранее Лайф писал, что австрийские власти заблокировали 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Сообщается, что Вена потребовала от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка организаций, которые поддерживают РФ.

Обложка ©

Getty Images / iantfoto

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • ЕС
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров