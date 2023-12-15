Саммит ЕС приветствовал 12-й пакет санкций против РФ, который ещё не принят
Курьёзная ситуация произошла на саммите Европейского союза в Брюсселе. Там лидеры государств – членов этого международного объединения в итоговой декларации приветствовали принятие 12-го пакета мер санкционного давления на Россию, несмотря на то что этот документ был заблокирован Австрией.
"Евросовет приветствует принятие 12-го пакета санкций", — говорится в документе.
Стоит отметить, что итоговая декларация саммита готовится службами Евросовета заранее, поэтому некоторые средства массовой информации предположили, что санкции изначально планировалось утвердить к началу мероприятия. Данные ограничительные меры вступают в силу после публикации в официальном журнале сообщества документа, согласованного министрами всех стран – членов ЕС.
Ранее Лайф писал, что австрийские власти заблокировали 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Сообщается, что Вена потребовала от Киева убрать банковскую группу Австрии Raiffeisen Bank International из чёрного списка организаций, которые поддерживают РФ.
Getty Images / iantfoto