Курьёзная ситуация произошла на саммите Европейского союза в Брюсселе. Там лидеры государств – членов этого международного объединения в итоговой декларации приветствовали принятие 12-го пакета мер санкционного давления на Россию, несмотря на то что этот документ был заблокирован Австрией.

"Евросовет приветствует принятие 12-го пакета санкций", — говорится в документе.

Стоит отметить, что итоговая декларация саммита готовится службами Евросовета заранее, поэтому некоторые средства массовой информации предположили, что санкции изначально планировалось утвердить к началу мероприятия. Данные ограничительные меры вступают в силу после публикации в официальном журнале сообщества документа, согласованного министрами всех стран – членов ЕС.