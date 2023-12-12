США ввели санкции против 23 россиян, трёх судов и более чем 200 компаний

Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. Под ограничения в этот раз подпали более чем 200 компаний, работающих в разных странах, 23 физических лица и три морских судна.

В частности, в чёрном списке Вашингтона оказались компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики. Среди них — Пермский пороховой завод, Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Камчатское золото", Новосибирский патронный завод, "Восток золото", управляющая компания "Москва-Сити" и другие.