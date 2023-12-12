США ввели санкции против 23 россиян, трёх судов и более чем 200 компаний
Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. Под ограничения в этот раз подпали более чем 200 компаний, работающих в разных странах, 23 физических лица и три морских судна.
В частности, в чёрном списке Вашингтона оказались компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики. Среди них — Пермский пороховой завод, Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Камчатское золото", Новосибирский патронный завод, "Восток золото", управляющая компания "Москва-Сити" и другие.
Также США ввели санкции против руководителей ряда российских оборонных предприятий и трёх судов с флагом РФ — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".
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