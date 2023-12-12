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12 декабря, 16:01

США ввели санкции против 23 россиян, трёх судов и более чем 200 компаний

Минфин США объявил о расширении антироссийских санкций. Под ограничения в этот раз подпали более чем 200 компаний, работающих в разных странах, 23 физических лица и три морских судна.

В частности, в чёрном списке Вашингтона оказались компании из России, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и Мальдивской Республики. Среди них — Пермский пороховой завод, Чукотская горно-геологическая компания, Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Камчатское золото", Новосибирский патронный завод, "Восток золото", управляющая компания "Москва-Сити" и другие.

Также США ввели санкции против руководителей ряда российских оборонных предприятий и трёх судов с флагом РФ — "Аркадий Черышев", "Капитан Якубович" и "Мария".

Британия сохранит санкции против России по завершении конфликта на Украине

Британия сохранит санкции против России по завершении конфликта на Украине

Также сегодня, 12 декабря, о новом пакете антироссийских санкций объявили власти Канады: они включили в чёрный список ещё 30 физических лиц.

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Getty Images / Samuel Corum

Александра Вишнякова
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