Канада второй раз за месяц расширила санкции против России

Ограничения вводятся в отношении лиц, участвовавших в выборах на ранее принадлежавших Украине территориях, которые вошли в состав России. Среди попавших в чёрный список — член фракции "Единая Россия" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.

А ранее Лайф писал, что в сентябре Канада ввела санкции против членов российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармии. В тот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. А в ноябре перечень снова был расширен. В нём оказалась певица Жасмин, а также девять физических и шесть юридических лиц РФ.