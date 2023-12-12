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12 декабря, 15:56

Канада второй раз за месяц расширила санкции против России

Власти Канады включили в российский санкционный список ещё 30 физических лиц. Об этом говорится в документах, размещённых на сайте канадского МИД.

Ограничения вводятся в отношении лиц, участвовавших в выборах на ранее принадлежавших Украине территориях, которые вошли в состав России. Среди попавших в чёрный список — член фракции "Единая Россия" в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.

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А ранее Лайф писал, что в сентябре Канада ввела санкции против членов российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармии. В тот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. А в ноябре перечень снова был расширен. В нём оказалась певица Жасмин, а также девять физических и шесть юридических лиц РФ.

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Александра Мышляева
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