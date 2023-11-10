Канада ввела санкции против певицы Жасмин и ряда российских СМИ

Певица Жасмин подпала под санкции Канады. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны. Всего в российский санкционный список попали ещё девять физических и шесть юридических лиц РФ.

В частности, под ограничения также подпали "Известия", "Парламентская газета" и телеканал "Рен-ТВ".