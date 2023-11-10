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10 ноября, 17:11

Канада ввела санкции против певицы Жасмин и ряда российских СМИ

Певица Жасмин подпала под санкции Канады. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны. Всего в российский санкционный список попали ещё девять физических и шесть юридических лиц РФ.

В частности, под ограничения также подпали "Известия", "Парламентская газета" и телеканал "Рен-ТВ".

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А ранее Лайф писал, что в сентябре Канада ввела санкции против членов российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармии. В тот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Дарья Нарыкова
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