Канада ввела санкции против певицы Жасмин и ряда российских СМИ
Певица Жасмин подпала под санкции Канады. Соответствующий документ опубликован на сайте МИД страны. Всего в российский санкционный список попали ещё девять физических и шесть юридических лиц РФ.
В частности, под ограничения также подпали "Известия", "Парламентская газета" и телеканал "Рен-ТВ".
А ранее Лайф писал, что в сентябре Канада ввела санкции против членов российского движения детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармии. В тот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо.
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ТАСС / Вячеслав Прокофьев