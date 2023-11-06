Оттава разочаровалась в санкциях против России из-за бумеранга по канадцам

Антироссийские санкции Канады негативно влияют на жизнь рядовых канадцев, которым порой выгодно сохранять связи с Россией. Об этом сказал директор международного отдела экономических санкций Королевского банка страны Стивен Олсас, выступая в Международном центре имени Вудро Вильсона.

"У нас всё ещё есть люди, обычные граждане [Канады], которые хотят иметь возможность совершать трансакции, например, в Россию. Это могут быть пенсионные выплаты", — пояснил он.

По мнению Олсаса, последствия от санкций оказались не теми, на которые рассчитывали изначально. Сейчас, напомнил политик, Канада вынуждена остановить любые трансакции с российской стороной. При этом канадские власти не дают никаких рекомендаций, как быть в подобных ситуациях простым гражданам.