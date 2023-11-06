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6 ноября, 16:48

Оттава разочаровалась в санкциях против России из-за бумеранга по канадцам

Антироссийские санкции Канады негативно влияют на жизнь рядовых канадцев, которым порой выгодно сохранять связи с Россией. Об этом сказал директор международного отдела экономических санкций Королевского банка страны Стивен Олсас, выступая в Международном центре имени Вудро Вильсона.

"У нас всё ещё есть люди, обычные граждане [Канады], которые хотят иметь возможность совершать трансакции, например, в Россию. Это могут быть пенсионные выплаты", — пояснил он.

По мнению Олсаса, последствия от санкций оказались не теми, на которые рассчитывали изначально. Сейчас, напомнил политик, Канада вынуждена остановить любые трансакции с российской стороной. При этом канадские власти не дают никаких рекомендаций, как быть в подобных ситуациях простым гражданам.

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Ранее сообщалось, что Правительство Канады сообщило о введении новых санкций в отношении России. На этот раз в список попали 42 физических и 21 юридическое лицо. В частности, в перечень вошли российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и Юнармия.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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