Глава МИД Индии заявил, что введённые против России санкции удобны только Западу
Глава МИД Индии: Санкции против РФ стали удобным инструментом западных стран
Антироссийские санкции удобны только странам Запада, поэтому не все государства поддерживают ограничения, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. По его словам, ограничительные меры в отношении РФ можно рассматривать как рычаги влияния, которые западные страны используют тогда, когда им удобно.
"Разумеется, во многих частях мира концепция санкций воспринимается по-разному. Это делается так, как будто весь мир согласился на санкции. Это не совсем так", — подчеркнул Джайшанкар в интервью Corriere della Sera.
По словам главы МИД, отношения Европы к украинскому и ближневосточному конфликту отличается от остальных тем, что в прошлом военные действия проходили далеко, поэтому страны не беспокоились. Комментируя ситуацию на Украине, он отметил, что рано или поздно стороны сядут за стол переговоров, а также добавил, что Индия всегда готова помочь.
Ранее индийские журналисты рассказали, что после окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи со стороны Запада Владимир Зеленский может спровоцировать фатальную утечку радиации на собственных ядерных объектах.
ТАСС / АР / Maxim Shipenkov