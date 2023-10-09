После окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи со стороны Запада Владимир Зеленский может спровоцировать фатальную утечку радиации на собственных ядерных объектах. С таким заявлением выступила индийская газета Tribune India.

В материале издания указано, что украинские власти ​обвинят в этом Россию. По словам автора публикации, миф о том, что армия Незалежной находится в шаге от того, чтобы нанести серьёзное поражение РФ, был полностью развеян.

Провал контрнаступления ВСУ, а также разочарование западных стран, которое может привести к прекращению военной помощи со стороны США и Словакии, делают Зеленского "очень опасным человеком". Как утверждается, он может оказаться похожим "на пресловутого раненого тигра".