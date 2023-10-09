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9 октября, 05:16
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В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского после провала контрнаступления

Tribune India: Зеленский из-за сокращения помощи может устроить утечку радиации

После окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи со стороны Запада Владимир Зеленский может спровоцировать фатальную утечку радиации на собственных ядерных объектах. С таким заявлением выступила индийская газета Tribune India.

В материале издания указано, что украинские власти ​обвинят в этом Россию. По словам автора публикации, миф о том, что армия Незалежной находится в шаге от того, чтобы нанести серьёзное поражение РФ, был полностью развеян.

Провал контрнаступления ВСУ, а также разочарование западных стран, которое может привести к прекращению военной помощи со стороны США и Словакии, делают Зеленского "очень опасным человеком". Как утверждается, он может оказаться похожим "на пресловутого раненого тигра".

В США обратили внимание, что Зеленского никто не встретил во время визита в Польшу

В США обратили внимание, что Зеленского никто не встретил во время визита в Польшу

Ранее сообщалось, что недавний визит Владимира Зеленского в США должен войти в учебники как провальный акт международной дипломатии. Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци подчеркнул, что Вашингтон отдаляется от киевского режима с целью "повесить" его содержание на ЕС.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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