В Индии предупредили об опасном шаге Зеленского после провала контрнаступления
Tribune India: Зеленский из-за сокращения помощи может устроить утечку радиации
После окончательного провала контрнаступления ВСУ и последующего урезания помощи со стороны Запада Владимир Зеленский может спровоцировать фатальную утечку радиации на собственных ядерных объектах. С таким заявлением выступила индийская газета Tribune India.
В материале издания указано, что украинские власти обвинят в этом Россию. По словам автора публикации, миф о том, что армия Незалежной находится в шаге от того, чтобы нанести серьёзное поражение РФ, был полностью развеян.
Провал контрнаступления ВСУ, а также разочарование западных стран, которое может привести к прекращению военной помощи со стороны США и Словакии, делают Зеленского "очень опасным человеком". Как утверждается, он может оказаться похожим "на пресловутого раненого тигра".
Ранее сообщалось, что недавний визит Владимира Зеленского в США должен войти в учебники как провальный акт международной дипломатии. Обозреватель британского портала UnHerd Томас Фаци подчеркнул, что Вашингтон отдаляется от киевского режима с целью "повесить" его содержание на ЕС.
t.me / V_Zelenskiy_official